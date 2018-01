"L'edifici pot ajudar a calmar una mica el dolor"

Amb el projecte ‘Adéu’ ha guanyat el concurs d’idees del tanatori, el primer premi des que l’any 2011 van formar tàndem amb Eloy Sánchez. Parafrasejant la cançó de Lluís Llach ‘Que tinguem sort’ volien un edifici “net i clar”.

Els tanatoris són tristos pel que succeeix a dins, però es tracta de treure dramatisme a l’edifici?

Ho havíem parlat amb les primeres idees, què volíem que fos. I sempre havíem dit que volíem un edifici clar. No el volíem dramàtic, que t’enfonsés més. Per això hem treballat els patis de llum, que hi hagi una mica de natura, que qui hi va s’hi trobi a gust.



L’arquitectura ha de dir coses?

L’arquitectura pot dir el que volem que digui. Podem dir que la mort és molt negra, inclús forçar el sentiment, o podem ajudar, que és el que hem intentat nosaltres, a