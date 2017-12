“Hi ha pares amb més ganes de fer activitats que els fills”

El Saló de la Infància d’Encamp va obrir portes el 27 de desembre passat i ho va fer celebrant la 26a edició. Àlex Arnó, tècnic del comú encampadà, ja hi era quan es va celebrar la primera edició, i l’ha vist evolucionar aquest quart de segle.

Va veure néixer el Saló de la Infància fa 26 anys. D’on va sorgir la idea?

La va tenir la consellera Olga Areny, que volia muntar un Saló de la Infància com el que es feia a Barcelona. Es va posar en contacte amb una empresa d’Andorra, que era del Guillem Salvador. Era una època que al Principat s’hi feien moltes fires. El comú posava uns diners i aquesta empresa es dedicava a buscar patrocinadors. Em recordo que també hi participava el Diari. Amb les impressores d’aquella època els fèieu una fotografia als nens perquè fossin part d’una portada. També hi