“Viure el capvespre i l'alba en un cim és espectacular”

29 anys. Enamorat de la muntanya, ha convertit la seva afició en feina. La Vivac Experience de Vallnord convida a fer nit sota les estrelles en un dels cims d’Ordino-Arcalís. L’Adrià Palencia, que també és monitor d’esquí, n’és un dels guies.

Expliqui’m l’activitat.

Es tracta d’una excursió, ja sigui fent esquí de muntanya o raquetes, fins a un dels cims de l’estació. Un cop allà es fa nit amb material tècnic de la marca The North Face, que n’és patrocinador, material preparat per a suportar temperatures molt més fredes que les mínimes d’Arcalís.



De qui va ser la idea?

Tot ve de les sortides que feia amb Chema Pereda, que és l’altra persona que fa de guia. Som amics i sortíem amb esquís de muntanya per pernoctar amb tenda, dins de coves o fent bivac. Som fotògrafs aficionats i aprofitàvem per fer fotos. Eren