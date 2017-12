“El Llucifer té un punt de malícia però és còmic”

Treballa com a educadora i viu el teatre amb passió. Fa 24 anys que està vinculada a la representació de ‘Els Pastorets’ de Sant Julià que aquesta tarda (18 hores) fan la primera actuació de les vacances de Nadal.

Què la va motivar a involucrar-se en ‘Els Pastorets’?

Els Pastorets de Sant Julià són una tradició i fa molts anys que es fan. A nivell familiar, la meva mare també va actuar durant molts anys i les meves germanes actualment també hi participen. És com una família de Nadal.



Aquest any interpretarà Llucifer. Durant els 24 anys que porta actuant, quin és el personatge que li ha agradat més?

Sí, ara fa 24 anys que hi estic vinculada, però no sempre he actuat damunt de l’escenari. Hi he estat implicada en el que hi ha darrere. El personatge que més em va