“Els nens s'estan tornant cada cop més tecnològics”

Fa deu anys que reparteix regals als infants d’Andorra. Arribat des de Lapònia, passarà per totes les llars del país. A les cinc de la tarda sortirà de l’avinguda Carlemany i farà ruta fins a la plaça Coprínceps, on recollirà les cartes dels nens.

Benvingut a Andorra. Ha arribat bé?

I tant! Ja fa molts anys que vinc i els meus rens coneixen molt bé el camí.



Han fet molts quilòmetres pobrets.

Sí. La veritat és que molts, perquè vinc d’un país molt llunyà que es diu Lapònia.



S’ha trobat trànsit per entrar? L’han parat a la duana?

Tinc la sort que als meus camins no hi ha trànsit ni duanes.



És clar! Però escolti, quants anys té vostè? I quants en fa que ve per aquestes contrades?

La il·lusió de portar regals als nens fa que per a mi no passin els anys. Fa uns deu anys que vinc.



Quina és

#1 Jaume

(24/12/17 12:06)