“La pastisseria és molt més espectacular que la cuina”

Farà les postres dels restaurants del Pas de la Casa-Grau Roig. 55 anys. És un dels millors pastissers del món i segueix una tradició familiar amb més de 100 anys d’història. Treballa també a la televisió i esquia al país des de petit.

Cristian Escribà ater­ra a Andorra?

Sí però no. Hem signat un acord amb Saetde perquè a les zones de restauració de les pistes la gent pugui provar els nostres productes. Per ara és una col·laboració per a aquesta temporada, però sincerament, m’interessa molt més veure quines noves fórmules trobarem per seguir treballant junts.



És a dir, que les seves postres es podran prendre a 2.000 metres d’altitud.

I tant. És un projecte que agafo amb molta il·lusió perquè esquio a Grau Roig des de petit. Els meus pares treballaven tots els caps de setmana i ens enviaven a esquiar, així que per a