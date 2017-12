“En el voluntariat són els altres els que m'aporten”

Ha descobert en el voluntariat una altra passió vital. Col·labora amb la Creu Roja, amb l’Assandca i des de l’octubre fa classes de francès a la Massana. Va ser una de les persones homenatjades pel comú ara fa uns dies.

om van les classes?

És una passada. Saps l’alegria que t’aporten? Quan fas una cosa t’ha d’agradar i si t’agrada ho transmets, i això a totes les feines.



I per què classes de francès?

A mi sempre m’ha agradat. Quan era joveneta, i et parlo d’anys que en faré 64 [riu], em vaig apuntar a l’Aliança Francesa i quan m’havia matriculat del segon any ja em vaig atrevir a donar classes a gent del poble, soc d’Artesa de Lleida, i sempre he tingut aquesta coseta.



I l’idioma va tenir a veure amb la seva arribada a Andorra...

Vaig venir de casualitat, fullejant el diari buscaven