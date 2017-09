“Abans no era conscient de la pressió que tenia”

27 anys. Va ser olímpic dues vegades Una lesió durant un entrenament als Jocs de Sotxi el 2014 va fer que deixés l’esquí. Ara es dedica al golf amb l’objectiu d’arribar al circuit europeu en tres anys.

Tota la vida lligat a l’esport. Tenia clar des de petit que s’hi volia dedicar?

La meva família és molt esportiva i jo sempre he fet moltes activitats que se’m donaven bé, com ara el tennis i l’esquí, i una mica més tard el golf. Hi estaré lligat tota la vida perquè és la meva passió.



Com va portar la pressió quan es dedicava a l’esquí?

En aquell moment no me n’adonava, però ara ho analitzo millor. A Andorra som poca gent i quan s'arriba a un bon nivell tothom es focalitza en tu i es creen expectatives que en aquell moment