"A Andorra li falta fer país pel seu patrimoni natural"

Apassionat i divulgador de l’ornitologia. 41 anys. Nascut a Badajoz, resideix al país des del 2000. Ha col·laborat en l’elaboració de l’atles ornitològic i col·labora per donar a conèixer la diversitat faunística.

Un biòleg de Badajoz, com acaba treballant a l’ambaixada espa-nyola d’Andor­ra?

Vaig venir de casualitat, la meva dona hi tenia un familiar. Vaig trobar feina d’administratiu a Pyrénées i allà vaig anar ascendint i formant-me en temes d’administració, finances i logística. Després vaig ser director de logística a IDPA i finalment vaig entrar a l’ambaixada a través d’unes oposicions.



I quan reprèn l’activitat relacionada amb la biologia?

Quan estava a IDPA vaig començar a tenir més hores lliure i vaig tornar a fer censos i sortides ornitològiques. Amb ADN he fet cursos de formació ornitològica i amb el Cenma he col·laborat per fer