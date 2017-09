Un rellotge elegant i emblemàtic

En veure’l, algú podria tenir la sensació d’estar a Praga. Si bé tenen dimensions similars, la seva història i les seves característiques són diferents. Parlem del rellotge de Rouen o Gros Horloge. Aquesta obra arquitectònica mostra les hores des del segle XIV i és un dels mecanismes de rellotgeria més antics d’Europa.



El rellotge està ubicat al centre de la localitat, en un dels carrers més concorreguts i a prop de la catedral. De fet, el Gros Horloge dona nom a la mateixa via per a vianants que passa per sota seu, considerada alhora una de les artèries de la ciutat