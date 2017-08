Si ens demanen per una ciutat amb canals d’aigua enmig, immediatament ens ve al cap Venècia i les seves góndoles. És cert que Europa està plena de poblacions amb aigua als voltants dels carrers, però a Itàlia tenen la ciutat per ex­cel·lència dels canals en l’àmbit mundial. Amsterdam, Gante o Bruges són algunes de les altres localitats que són reconegudes per tenir aquesta distinció demogràfica, però hi ha molts més llocs així. Portugal també té la seva pròpia ciutat plena de canals: Aveiro, batejada com la Venècia de Portugal. No obstant això, no s’hi assembla gaire. Els canals no són