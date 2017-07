I va arribar 'Joc de Trons'

Campillo de Dueñas tenia el 2015 una població censada de 85 persones. El veí Hombrados el mateix any tot just 38. Són dos pobles enclavats en una zona que s’ha batejat com la Lapònia espanyola per l’escassa densitat de població. Dues víctimes de la pèrdua d’habitants i l’envelliment de les zones rurals que van fer fortuna aquell mateix 2015 quan part de l’equip de rodatge de la superproducció televisiva del moment, Joc de Trons, s’hi va fixar i s’hi va desplaçar per gravar al castell de Zafra, amb accés des de les dues poblacions malgrat que formalment pertany a Campillo