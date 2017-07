“Amb Internet el disc pot arribar a França o Anglaterra”

Presenta a Andorra ‘4’, quart disc del seu projecte més personal. De Reus però establert a Mallorca, al setembre té previst iniciar els directes, bàsics avui per a un músic, diu, i espera poder tornar a trepitjar algun escenari del Principat.

Quart disc. Amb la situació actual del mercat musical és gairebé un miracle?

M’ho pregunten molt això. Suposo que és una recompensa a una carrera de fa força anys, és una aposta de Picap, encara hi ha discogràfiques que segueixen apostant per projectes que tenen continuïtat. Però sí que francament és un moment força complicat per a la venda de discos.



‘4’ per què és el quart o hi ha més significat al darrere?

És el quart però bàsicament perquè 4 té una simbologia molt especial perquè és un disc molt relacionat amb la cultura, amb la creació, a la inspiració que ha