“Al bosc, les accions d'avui tenen repercussió demà”

Incidir en la protecció dels boscos, protegint-los del perill del foc. Té 33 anys. És enginyer de forests i especialitzat en incendis forestals. Diu que en la gestió de boscos, cal involucrar la societat “com a part de la solució” i no del problema.

Quina és la feina d’un enginyer forestal?

En el context sud-europeu és la de vetllar pel funcionament de l’ecosistema, conciliant de forma sostenible les necessitats socioeconòmiques amb la capacitat del bosc.



On treballa actualment?

Soc investigador a temps complet executant projectes de recerca cofinançats per la Comissió Europea sobre riscos naturals i especialment incendis forestals. Complemento l’activitat com a jove emprenedor en una consultoria mediambiental a Andorra.



Fa uns dies ha conduït un taller d’apicultura a la Massana. Sobre enginyeria forestal, n’ha fet?

Sí. Bona part de la professió es basa en la divulgació mitjançant articles científics i seminaris internacionals. Ara bé, per transferir el coneixement a la societat, calen formats comunicatius que emfatitzin en la vida quotidiana. La majoria dels tallers s’han centrat a explicar coneixements pràctics sobre temes d’interès per als joves i adolescents, com per exemple conèixer la fauna d’Andorra o tècniques d’orientació i interpretació del paisatge.



Els tallers dedicats al medi ambient desperten cada vegada més interès?

Hi ha una ecorevolució, la societat cada vegada busca més el contacte amb la natura per desenvolupar-hi activitats esportives i d’esbarjo. Potser hem transitat massa ràpid cap a una quotidianitat dominada per les noves tecnologies i l’excés d’informació, i volem “desconnectar-nos”.



Què pot transmetre un enginyer en aquestes activitats?

Pot aportar noves dades i posar en valor aspectes poc coneguts. L’ambició és que s’arribi a comprendre el rol que com a societat desenvolupem en la manera de relacionar-nos amb el bosc, subratllant que les accions d’avui tindran repercussió demà, en positiu i en negatiu. Un exemple el trobem en el clixé que talar arbres és indubtablement nefast. És tan certa aquesta afirmació com la contrària, tot depèn.



Ha estudiat els boscos andor­rans. Calia aprofundir-hi?

Sí, rotundament, mai acabes de saber-ne prou d’un tema i menys quan és una disciplina tan dinàmica. El coneixement del medi forestal andorrà és ampli. No obstant això, davant els nous reptes del canvi global, és necessari potenciar la recerca nacional.



Hi ha prou conscienciació social del risc d’incendi forestal?

Des de Protecció Civil i Bombers s’està fent una tasca important en conscienciar, alertar i educar. Aquestes accions fomenten la conscienciació, malgrat que els incendis no són considerats com un dels principals riscos al Principat, com allaus o inundacions.



És necessari incidir-hi, doncs?

Absolutament. Cal involucrar la societat com a part de la solució i no del problema. A Andorra és ben conegut l’important rol dels boscos com a atractiu i reclam turístic. Ara bé, cal incidir en altres funcions dels boscos, com l’aprovisionament d’aigua de qualitat o la protecció d’allaus o riuades.