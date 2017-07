“La seguretat és important a l'hora de reservar un viatge”

Postgraduada en Gestió Cultural Fa deu anys que es dedica al sector de les agències de viatges i considera que per aconsellar els clients cal estar constantment actualitzat.

Vostè ha recorregut molts indrets del món abans d’obrir la seva agència. Amb quin es quedaria?

És una pregunta molt difícil però em quedo amb l’Amèrica Llatina perquè és la zona d’on provinc i també pel seu patrimoni cultural. També m’agrada molt el sud-est asiàtic.



Com està el nivell de reserves d’enguany?

Està anant molt bé. Hem notat un augment en relació amb altres anys i els clients han reservat amb antelació. Els últims anys passava el contrari, reservaven més aviat a última hora perquè podien trobar bones ofertes, però ara si opten per aquesta opció es troben que no hi ha