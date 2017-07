“Intento que la gent s'apropi al museu i en gaudeixi”

L’origen de l’electricitat a Andorra, un patrimoni vist de prop. 30 anys. És guia al Museu de l’Electricitat, on petits i grans fa un recorregut pels orígens de FEDA. Va estudiar psicologia, però ara mostra la història del país.

Quina és la seva tasca?

Som dos guies, més els eventuals d’estiu. Fem les visites guiades i l’atenció al client i treballem en els nous projectes i aquells que van desenvolupant-se, com ara les visites nocturnes a l’estiu o les noves visites de llars de jubilats. També adaptem el contingut a visites escolars. La meva feina és intentar fer viure el museu, que la gent s’hi apropi i en gaudeixi.



Parli’ns de les visites escolars. Com s’ho fan per atrapar l’atenció dels nens i nenes?

Intentem que el contingut sigui el més didàctic possible i crec que no hi ha cap visita escolar que s’assembli el 100% a una altra. Ho adaptem molt en funció del que ens demanen els docents. N’hi ha que prefereixen que parlem de la història de l’electricitat o bé d’energies o de l’estalvi energètic. A la visita clàssica hi ha l’oportunitat d’experimentar les lleis de l’electricitat per mitjà de tallers didàctics i això sempre els agrada, ho prefereixen a la teoria.



Pel que fa a la programació d’estiu, ha parlat de visites nocturnes. Què en destacaria?

És una proposta cultural que fem tots els estius, però que intentem amenitzar amb una oferta que sigui variada. El 12 d’agost venen dos astrònoms del parc del Montsec per fer observació de pluja d’estels i, ara mateix, hi ha llista d’espera per participar-hi. Una novetat és que el 26 d’agost farem visita del camí hidroelèctric, però amb narració de llegendes.



El camí hidroelèctric de nit ha de ser una experiència ben diferent de la diürna.

Sí, la passejada és més curta, hi ha espelmes per tot arreu i fem un mos al final. Passem igualment pel voltant del llac d’Engolasters, visitem el motor antic d’un funicular, la galeria subter­rània de la presa del llac i finalitzem al mirador d’Engolasters, passant per l’antic polvorí. Però sí, té una màgia que la fa diferent.



Tornant a l’interior del museu, què és el que més agrada?

Sens dubte, atrau saber que som en el mateix lloc que FEDA va inaugurar el 1934. Hi ha l’expectativa de voler visitar la central, i és molt frustrant perquè, de moment, només hi fem petites visites programades molt puntuals. A través d’una finestra es poden veure dos generadors antics dels orígens que funcionen, això val molt la pena. També agrada la sala en què es pot experimentar.



Vostè va estudiar turisme?

No, soc psicòloga. Però sempre m’ha agradat la part d’història d’Andorra i d’atenció al públic. Desconeixia moltes coses de l’origen de l’electricitat que he après en l’any que fa que soc al museu. La veritat és que era bastant complicat trobar feina de psicòloga i treballar en un museu m’atreia, perquè té una part cultural i d’història molt important.



Així, li agrada la feina?

Sí. És molt entretinguda. Venint aquí m’ha calgut capacitat d’adaptació, aprendre coses noves.



Quin és el perfil del visitant?

A l’estiu, moltes famílies. La resta de l’any, moltes visites escolars.