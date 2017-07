“Fotografiar estels té un punt de màgic, et fa més creatiu”

D’aficionat a professional en tres anys, va començar a fotografiar el cel de nit com a teràpia i ara ha fet de la fotografia la seva professió. El dia 22 intervindrà a la I Trobada d’astronomia dels Pirineus.

Ha titulat la conferència que farà a la Seu ‘Mil gràcies, estrelles’. Què els ha d’agrair?

Fotografiar les estrelles m’ha canviat la vida. Hi vaig començar fa tres anys. Aleshores passava per una època difícil, molt estressant, i com que l’únic moment per cercar una mica de calma era a les nits vaig pensar de sortir a fotografiar les estrelles, tot i no tenir gaire idea de fotografia.



Podia haver provat mil coses, per què va triar la fotografia?

Un veí s’hi dedicava. Un dia em va ensenyar una foto de la Via Làctia que havia fet i vaig quedar bocabadat. Això és