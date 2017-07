“A vegades hi ha molta 'tonteria' en el món del tast”

Millor sommelier d’Espanya del 2017 31 anys. De Saragossa. Aprofitant la presentació d’una marca de xampany va venir al país a fer un tast i a explicar la importància de la seva feina.

Cada cop estan més integrats en el món de la cuina?

Abans als restaurants només importava la cuina però això ja ha canviat i els restauradors de primer nivell entenen que per molt alta que sigui la proposta culinària, algú l’ha de conduir fins al client i això és tan important com la mateixa cuina.



El treball de sala s’està revaloritzant, així?

Cada vegada més hi ha un repunt a l’hora de tenir en compte la sala, i en aquest sentit ha entrat amb molta força la figura del sommelier. La gent ja no va als restaurants només per menjar, sinó que també