“Els turistes s'adonen que no som un estanc amb bandera”

Promovent la cultura del país

21 anys. Ha acabat la carrera de turisme i és una de les guies que aquest estiu estan ajudant a descobrir els principals racons d’Andorra la Vella als turistes que venen.

Per què va decidir estudiar turisme?

Perquè m’agradaven molts els idiomes, treballar de cara al públic, i no em decidia quina carrera fer i turisme engloba geografia, història de l’art... També perquè m’agrada viatjar.



Quins idiomes parla?

Català, castellà, francès, anglès i he començat a estudiar alemany i italià.



Déu n’hi do! I aquest és el seu primer any com a guia?

És el segon, el primer any vaig fer d’informadora i guia i aquest any només soc guia.



Què prefereix?

Ser guia, és pel que he estudiat i el que m’agrada, transmetre els coneixements que tinc del meu país, de la seva història i patrimoni als