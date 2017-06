“Inclús el més benigne pot ser contraproduent per a la salut”

Treure profit de la informació valuosa que guarda la nostra genètica. El director del centre Genomic Genetics International parla avui (sala de conferències d’Anbank, 19.30 hores) de ‘La medicina genòmica com a garantia de prevenció’.

Quina informació fonamental per a la nostra salut dona un estudi genètic?

El més important és que ens donarà pistes per poder fer una prevenció objectiva, dirigida als aspectes que poden tenir algun tipus de repercussió negativa a la nostra salut.



I si parlem de malalties concretes?

Les malalties càrdio, cerebrovasculars, tot el que ens preocupa en l’àmbit de la salut vascular, que està entre les primeres causes de malaltia i de mort. Càncer, també tumors benignes, mirem des del punt de vista del nostre metabolisme hormonal quin risc podem tenir en el cas de les dones per al càncer ginecològic i en