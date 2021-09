La UE reconeix el certificat de vacunació

Actualitzada 15/09/2021 a les 16:05

La Unió Europea reconeix des d'ahir l'equivalència entre el certificat de vacunació andorrà i el Certificat Digital Covid Europeu, segons va aprovar la Comissió Europea. Això significa que Andorra estarà connectada al sistema de la UE i que el seu certificat serà acceptat en les mateixes condicions que l'emès per la UE. En aquest sentit, Andorra també acceptarà de manera recíproca el certificat europeu per viatjar al Principat.La certificació de la vacunació d'Andorra havia estat homologada durant l'estiu gràcies a un acord amb França que permetia fer el document igual que el dels ciutadans francesos.El comissari de Justícia, Didier Reynders, va assegurar que durant aquest estiu s'ha demostrat que els ciutadans de la Unió poden viatjar de forma segura amb el certificat de vacunació i que es tracta d'una situació en què guanyen totes les parts. També va celebrar que cada cop hi hagi més països de fora de la UE que s'uneixin al sistema.Durant la sessió d'ahir també es va reconèixer l'equivalència dels certificats emesos per Albania, les Illes Faroe, Israel, Mònac, Marroc i Panamà.