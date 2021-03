França manté el confinament davant l'agreujant situació pandèmica

Actualitzada 25/03/2021 a les 21:20

El Govern francès ha anunciat que endureix les mesures restrictives davant la saturació sanitària per la pandèmia, per això ha ordenat el confinament d'uns altres tres departaments del país, que s'afegeixen als 16 ja confinats. El primer ministre franc``es, Jean Castex, ha afirmat que el país es troba en una tercera onada i que cada vegada els pacients resulten més joves. El ministre de sanitat francès, Olivier Véran, ha anunciat que hi ha més de 45.000 francesos diagnosticats amb coronavirus en les últimes 24 hores.Davant d'aquesta situació, ja són 23 milions de ciutadans confinats, sota un Govern que restringeix els moviments, però manté les escoles obertes.