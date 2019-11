Almenys dos morts i diversos desapareguts en esfondrar-se un pont prop de Tolosa

Actualitzada 19/11/2019 a les 07:15

Redacció Tolosa

Almenys dues persones van morir ahir després d’esfondrar-se un pont en suspensió a la localitat de Mirepoix-sur-Tarn, prop de Tolosa, van informar les autoritats franceses. Les víctimes són una adolescent de 15 anys –que viatjava amb la mare, que va poder ser rescatada– i el conductor d’un camió.

Un contingent format per uns setanta bombers, una quarantena de gendarmes i diversos helicòpters, així com equips de bussejadors i de socorristes, es van desplegar al lloc per mirar de rescatar els desapareguts, el nombre exacte dels quals es desconeixia, segons el prefecte del departament de l’Alta Garona, Etienne Guyot. El pont, d’estructura metàl·lica, va ser construït a la dècada de 1930 i era sotmès a “un seguiment regular”, va assenyalar el prefecte. Ja s’ha obert una recerca judicial per estudiar les causes del succés.