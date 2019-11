Sánchez intenta atraure ERC amb una aposta pel diàleg a Catalunya

El president en funcions avisa els republicans que el PSOE i Podem són els únics partits d’àmbit estatal que poden resoldre la “crisi política”

Actualitzada 15/11/2019 a les 06:44

Redacció Madrid

Pedro Sánchez va contestar ahir a la negativa inicial d’ERC a donar suport a la seva investidura avisant que el PSOE i Podem són els únics partits d’àmbit estatal que defensen el diàleg “dins de la Constitució” per resoldre la “crisi política” a Catalunya.

La reunió que van mantenir al Congrés la sots-secretària general del PSOE, Adriana Lastra, i el portaveu d’ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián, va acabar amb un nou no dels sobiranistes, que no detecten “cap indici” que el PSOE “vulgui abandonar la via repressiva”. ERC va insistir en la defensa d’una “resolució política del conflicte” a través d’una “taula de negociació”, i va advocar per noves reunions amb els socialistes per avançar en les seves demandes.

Per a Pere Aragonès, vicepresident del govern català i coordinador d’ERC, el “pacte del Palau de Pedralbes” de fa un any amb l’executiu espanyol podria ser un “punt de partida” i un “bon esquema” per a pròximes reunions.

Encara que no va aclarir si està disposat a una taula de partits fora del parlament per a una negociació política sobre Catalunya, Sánchez va replicar preguntant-se “quina alternativa” proposen els que neguen el seu suport a un govern format pels dos únics grans partits favorables al diàleg. “El govern sempre estarà a favor de trobar una solució política a la crisi territorial que desgraciadament vivim fa diversos anys a Catalunya”, va afirmar.

En una roda de premsa al Palau de la Moncloa, la primera després de les eleccions, el president del govern en funcions va apel·lar a la “responsabilitat” i a la “generositat” de les altres forces polítiques perquè no bloquegin el preacord amb Unides Podem i el nou executiu pugui començar a caminar al desembre. Un acord “il·lusionant”, va insistir Sánchez, que va subratllar que el pacte compleix les “garanties” que reclamava cadascuna d’aquestes dues formacions: en el cas de Podem, estar al govern, i en el del PSOE, que al gabinet hi hagi “cohesió, solidaritat en les responsabilitats i lleialtat”.

El que no va confirmar Sánchez a preguntes dels periodistes és si entre els seus compromisos es mantindrà el que va fer en campanya d’impulsar una reforma del Codi Penal que prohibeixi explícitament els referèndums il·legals. En aquesta compareixença, Sánchez tampoc va parlar com fa sempre de la “crisi de convivència” a Catalunya, i la va definir com una “crisi política”.



Reaccions dins el PSOE

Des del seu partit, dues veus diferents es van pronunciar sobre aquestes converses. El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va donar suport al preacord entre PSOE i Podem, però va advocar per no dependre dels independentistes. “Governar ha de significar que tots puguem mantenir el govern i la nostra pròpia coherència, perquè no és el mateix governar dempeus que de genolls”, va advertir.

Bastant més dur es va mostrar l’expresident d’Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que va reiterar la decisió d’abandonar el PSOE si el partit opta per formar govern amb Podem i les forces independentistes.

Des del PP, l’únic que continua apostant per un gran pacte entre el PSOE i els populars és el president de la Xunta i líder del PP gallec, Alberto Núñez Feijóo, que creu necessàries unes negociacions per “aturar” el preacord amb Podem i evitar qualsevol conversa “que porti a una investidura amb ERC, Bildu i JxCat”.