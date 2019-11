Rivera deixa la política després del daltabaix electoral de Ciutadans

El fins ara líder de la formació ‘taronja’ plega “per responsabilitat i coherència”, però assegura que el projecte continua

Actualitzada 12/11/2019 a les 06:52

Redacció Madrid

Albert Rivera va presentar ahir la dimissió com a president de Ciutadans, va renunciar al seu escó al Congrés i va abandonar la vida política després de la desfeta electoral del partit en les eleccions de diumenge, en les quals va passar de 57 a 10 diputats.

En una declaració des de la seu de Cs, Rivera va explicar que dimiteix “per responsabilitat i coherència” i perquè els èxits d’un partit “són de tots” però els mals resultats “són del líder”. Rivera va afegir que plega perquè el projecte de Cs continuï, perquè “el centre polític existeix” i hi ha “molts espanyols que necessiten votar liberal i centre”.

“Mai vaig estar en política enganxat a un escó”, va proclamar Rivera, que considera que “per coherència” ha d’abandonar el Congrés perquè no pot ser diputat “per una nòmina”. Edmundo Bal, que s’havia quedat sense escó pel mals resultats, ocuparà el lloc que deixa vacant Rivera, qui també va anunciar que deixa la política i la vida pública.

L’executiva de Ciutadans es va dissoldre automàticament després de la dimissió i és el consell general del partit l’òrgan que pren provisionalment el control fins al nomenament d’una gestora, que serà la que prengui les decisions fins a la celebració de l’assemblea extraordinària.

Mentrestant, Pedro Sánchez vol començar al més aviat possible les negociacions per a la seva investidura i per això començarà els contactes amb Podem i amb partits minoritaris, però no pretén comptar ni amb el PP ni amb l’independentisme català. Els socialistes van deixar clares les seves intencions després d’una primera anàlisi dels resultats del 10-N, en els quals no s’albira una negociació fàcil perquè el bloc de l’esquerra necessitaria suports addicionals per formar govern.



Bloqueig a la Jonquera

D’altra banda, grups independentistes convocats per la plataforma Tsunami Democràtic van tallar al matí la frontera entre Espanya i França a la Jonquera, una situació que va provocar problemes de mobilitat i les queixes de transportistes i empresaris.

Poc abans de les nou del matí els manifestants van accedir a aquesta via, just en el punt que separa el territori espanyol del francès i, immediatament, van muntar un escenari de grans dimensions i proveït d’altaveus en el sentit sud de l’autopista, així com barricades en direcció nord. L’embús va obligar a desviar el trànsit de l’AP-7 cap a l’N-II, que va provocar importants retencions, sobretot del costat espa­nyol, ja que a França era festiu.

Els independentistes pretenen mantenir el tall fins dimecres, encara que falta per veure quina serà la reacció del ministeri d’Interior gal, ja que avui es reprenen les activitats comercials i de transport habituals al país veí.