La violència marca una intensa jornada de vaga a Hong Kong

Actualitzada 12/11/2019 a les 06:51

Redacció Hong Kong

La violència va marcar ahir una intensa jornada de vaga convocada pel moviment de protesta hongkonguès, amb incidents com el d’un policia que va emprar munició real contra un jove o el d’un home que es va enfrontar a un manifestant, qui li va calar foc. Tots dos es troben en estat greu, mentre que la primera ministra, Carrie Lam, va avisar que no cedirà a les demandes. Els dos incidents més greus es van produir al matí: abans de les 8 hora local es va publicar un vídeo en el qual es veu a un policia de trànsit tombant un home vestit de negre. Passat el migdia, es va publicar un altre vídeo en el qual es veu un home en un pont discutint amb joves als quals retreu que les protestes interrompin els serveis del transport públic; després de la discussió, es veu com una persona el ruixa amb un líquid inflamable i li cala foc.