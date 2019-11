L’Organització d’Estats Americans considera que a les eleccions del 20 d’octubre es van cometre greus irregularitats

Morales dimiteix com a president després de convocar eleccions Evo Morales moments previs a la seva dimissió com a president, ahir. efe

Actualitzada 11/11/2019 a les 07:08

El president de Bolívia, Evo Morales, va anunciar ahir la renúncia com a president després que l’auditoria de l’Organització d’Estats Americans (OEA) hagués demanat la repetició de les eleccions presidencials del 20 d’octubre. Hores prèvies a la seva dimissió, Morales havia anunciat la convocatòria d’unes noves eleccions generals al país llatinoamericà i la total renovació del Tribunal Suprem Electoral.

“El nostre gran desig és que torni la pau social. Que el món sencer sàpiga com grups oligàrquics conspiren contra la democràcia”, va declarar Morales en el seu discurs de renúncia.

A més, es va referir als líders opositors Carlos Mesa i Fernando Camacho i els va demanar que “Espero que Mesa i Camacho i altres comitès cívics no maltractin, no perjudiquin, no enganyin amb mentides, no utilitzin el poble amb prevendes”.

La decisió arriba després del dictamen preliminar desfavorable de l’Organització d’Estats Americans (OEA) que, després de realitzar una auditoria, va demanar l’anul·lació dels darrers comicis. En aquest sentit, l’ens va assenyalar que no podien donar per bons els resultats de la cita electoral i que, malgrat que és possible que Morales quedés en primera posició, consideraven “estadísticament improbable” que aconseguís l’avantatge de 10 punts registrat (el qual va evitar una segona volta). Arran de l’informe de l’OEA, els grups de l’oposició ja havien reclamat la dimissió del líder indígena per ser el responsable d’un frau electoral. Concretament, Carlos Mesa, principal contrincant de Morales a les eleccions, l’havia instat a renunciar al càrrec, “sempre que li quedés una mica de patriotisme”.

En les darreres hores, també el ministre de Mineria va dimitir després de denunciar un atac al seu domicili i agressions als seus familiars. Hores després ho va fer el president de la Cambra de Diputats, argumentant que grups violents tenen segrestat el seu germà. També una part de la policia es va amotinar contra el Govern i es van registrar atacs contra els mitjans públics.