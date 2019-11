Bolsonaro titlla Lula de “presidiari” i espera que torni a ser tancat

Manté que encara té comptes pendents amb la justícia malgrat la seva excarceració aquest dilluns passat

Actualitzada 10/11/2019 a les 06:50

Redacció Brasilia

El president brasiler, Jair Bolsonaro, va recordar ahir que el "presidiari" expresident Luiz Inácio Lula da Silva té encara comptes pendents amb la justícia malgrat la decisió judicial d'aquest divendres que ha permès la seva excarceració.

"La gran majoria del poble brasiler és honest, treballador i nosaltres no donarem espai ni a contemporitzar amb un presidiari. Ell està lliure, però segueix tenint tots els delictes a l'esquena", va afirmar Bolsonaro en declaracions a la premsa des del Palau de l'Alvorada, residència oficial del president del Brasil.

A més, Bolsonaro ha destacat a Twitter el treball del ministre de Justícia, Sergio Moro, qui va ser el responsable com a jutge d'enviar Lula a presó. El mandatari va indicar posteriorment sense esmentar Lula: "Gens de munició al canalla". "Momentàniament està lliure, però carregat de culpa", va afirmar.

Moro també ha comentat a Twitter l'excarceració, que ha lamentat, però ha fet una crida a respectar la mesura del Suprem. "Lluitar per la Justícia i per la seguretat pública no és una tasca fàcil. Cal esperar victòries i revessos. Preferim les primeres i lamentem els segons, però mai desistirem. La decisió del Tribunal Suprem Federal ha de ser respectada, però pot ser alterada", va indicar.



Fora de la presió

L'expresident va sortir divendres de la presó de Curitiba, on des de feia més d'any i mig purgava dues condemnes per corrupció que sumen més de 20 anys de presó, d'acord amb una recent decisió del Tribunal Suprem que li permet esperar en llibertat una sentència ferma de tots dos processos. Lula va ser condemnat a nou anys i mig de presó per acceptar un tríplex de luxe com a pagament als favors polítics que va fer a la constructora OAS. Posteriorment la pena es va canviar, primer a dotze anys i un mes i finalment a vuit anys i deu mesos. El mes de febrer passat, l'antic dirigent sindical va rebre una segona condemna per corrupció. Aquesta vegada, a 12 anys.