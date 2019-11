Macron endureix el control migratori amb més restriccions

Actualitzada 07/11/2019 a les 06:45

Redacció París

El president francès, Emmanuel Macron, endurirà la política migratòria amb noves restriccions en les prestacions sanitàries o en les quotes per als permisos de treball, per mirar de treure arguments a la líder ultradretana, Marine Le Pen. L’objectiu és “reprendre el control de la nostra política migratòria”, en paraules del primer ministre, Édouard Philippe, que al final d’un consell interministerial dedicat a aquesta qüestió va posar ahir l’accent que la vintena de mesures anunciades suposi “un just equilibri entre drets i deures”. L’eix principal és “lluitar contra el frau i els abusos” al sistema de protecció social per als immigrants. Bona part de les mesures pretenen evitar aquests “abusos”, per exemple limitant la cobertura mèdica per a demandants d’asil a l’atenció d’urgència durant els tres primers mesos des que presenten la sol·licitud. Tampoc no podran beneficiar-se d’aquest servei aquells que hagin entrat al país amb un visat de turista durant els tres mesos que segueixin a la data de caducitat d’aquest visat.