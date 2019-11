Torrent afirma que no permetrà la “censura” al Parlament

Actualitzada 06/11/2019 a les 07:17

Redacció Barcelona

El ple del Tribunal Constitucional espanyol va suspendre ahir cautelarment la tramitació de la proposta de resolució conjunta dels independentistes al Parlament en resposta a la sentència de l’1-O en la qual es reitera la defensa de l’autodeterminació i la reprovació del rei Felip VI. A banda, el TC va tornar a advertir el president del Parlament, Roger Torrent, i els membres de la mesa de les “responsabilitats penals” en les quals “podrien incórrer” si segueixen sense “paralitzar” iniciatives. És la tercera advertència del TC a la mesa de la cambra catalana l’últim mes. Torrent va replicar que en tot cas es mantindrà la tramitació del text. En roda de premsa des de la cambra catalana, Torrent va defensar que no permetrà que la “censura” entri al Parlament i va deixar clar que no limitarà els temes que es debatin al ple. “Ho defensarem i ho garantirem”, va afegir. També es va dirigir al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per retreure-li que està superant l’expresident Mariano Rajoy.