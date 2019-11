Defensa admet la mort de desenes de civils en una acció militar a Iraq

Actualitzada 05/11/2019 a les 07:19

Redacció Amsterdam

El ministeri holandès de Defensa va reconèixer ahir que un dels seus avions F-16 va causar la mort de desenes de civils el juny del 2015 a la localitat de Hawija, a la província de Kirkuk (Iraq), durant el bombardeig d’un recinte on l’Estat Islàmic suposadament fabricava bombes. Entre les víctimes hi havia infants. És la primera vegada que el govern holandès reconeix aquests fets. L’actual ministra de Defensa, Ank Bijleveld, va enviar ahir una carta al Parlament en què admetia que el bombardeig va tenir unes conseqüències fatals. En canvi, la seva predecessora, Jeanine Hennis, ho havia negat: aleshores va assegurar davant la cambra legislativa que cap civil havia mort. “Abans de l’atac no hi havia indicis que hi hagués civils prop de l’objectiu, però després es van produir diverses explosions secundàries, cosa que va fer que l’àrea afectada fos més gran de l’inicialment previst”, va argumentar Bijleveld, que va detallar que “unes 70 persones van morir en l’atac, tant combatents de l’Estat Islàmic com civils”.