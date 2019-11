Un grup de manifestants aconsegueix bloquejar el pas d’alguns assistents a l’acte tot i les fortes mesures de seguretat

Centenars de persones protesten a la Diagonal contra la visita del rei

05/11/2019

Barcelona

Centenars de persones es van concentrar ahir a l’avinguda Diagonal de Barcelona, tancada al trànsit des de primera hora de la tarda, per protestar contra la visita del rei Felip VI a la capital catalana, davant un Palau de Congressos blindat des de diumenge per la policia. La princesa Elionor assistia al seu primer acte oficial a Catalunya, on acompanyada pels reis va lliurar a la tarda els Premis Princesa de Girona, enmig de les protestes independentistes contra aquesta convocatòria en campanya electoral.

Des de poc abans de les quatre de la tarda, centenars de persones es van acostar als voltants del Palau de Congressos, situat al costat de la sortida de Barcelona per la Diagonal, per protestar per la presència del rei en aquest acte. Els mossos d’esquadra van blindar els voltants de l’hotel on s’allotjaven els reis i la princesa i del Palau de Congressos, per la qual cosa els manifestants es van trobar a metres de distància del lloc on se celebrava l’acte.

Això no va impedir que un grup d’independentistes bloquegés el pas cap al Palau de Congressos i assetgés alguns convidats al lliurament dels premis, els quals van haver de retrocedir mentre eren increpats per desenes de persones. Segons va poder comprovar Efe, entre les persones assetjades pels concentrats hi havia el líder del PP a l’ajuntament de Barcelona, Josep Bou. Els manifestants van increpar Bou al crit de “feixista” i “provocador”, el van escopir i el van sacsejar, uns fets davant els quals el regidor popular va replicar: “Jo soc tan català com vosaltres.”

Els independentistes també van assetjar un altre convidat que intentava acostar-se pel lateral del costat del mar de l’avinguda Diagonal, en direcció Llobregat, cap al Palau de Congressos, obrint-se pas entre els centenars de persones que es concentraven a la zona. Amb pancartes a favor de la llibertat dels líders del procés, els manifestants van bloquejat el pas a aquest convidat, que anava amb altres dues persones i que es va encarar amb algun dels independentistes, que li cridaven “fora, fora” i li deien “feixista”. L’home va recriminar l’actitud dels concentrats replicant que “aquesta és la vostra democràcia”.

A més, un grup d’independentistes es va dirigir cap a l’entrada del Club de Polo, situat a la pròxima avinguda Marañón, per bloquejar la sortida cap al Palau de Congressos de diversos convidats, la qual cosa també va provocar moments de tensió amb els mossos desplegats al lloc.

Mentrestant, en el seu discurs a l’acte, Felip VI va ressaltar la contribució de Catalunya a recuperar la democràcia a Espanya amb uns valors que va dir que no han de ser record del passat, sinó “una realitat en la qual no poden tenir cabuda ni la violència, ni la intolerància, ni el menyspreu als drets i llibertats dels altres”.

El rei va fer així la primera referència a Catalunya en un discurs públic des que es va conèixer la sentència del procés. El cap d’Estat va defensar els valors que representen “la millor història de Catalunya”. Uns valors que va insistir que van fer que Catalunya tingués una contribució “inspiradora” per a la resta d’Espanya a l’hora d’impulsar el projecte democràtic ara fa 40 anys.

Els premiats d’aquesta edició van ser el neuròleg Ignacio H. Medrano, el matemàtic Xavier Ros-Oton, l’emprenedora Begoña Arana, el director d’escena Rafael Villalobos i la cofundadora de l’organització internacional Humanity Crew María Jammal.