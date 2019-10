Les protestes tomben les cimeres internacionals previstes a Xile

El president n’anuncia la suspensió i afirma que la principal prioritat és “restablir l’ordre públic” i la pau social als carrers

Actualitzada 31/10/2019 a les 06:40

Redacció Santiago de Xile

La crisi política i social que viu Xile des de fa tretze dies va portar el president, Sebastián Piñera, a anunciar dimecres passat la suspensió de les cimeres de l’APEC i la COP25, esdeveniments internacionals que el país havia d’acollir durant les pròximes setmanes. Les massives manifestacions i les protestes contra la desigualtat i el govern, que han deixat una vintena de morts, es van emportar per davant la intensa agenda internacional de l’executiu en la recta final de l’any.

“El nostre govern, amb profund dolor perquè aquest és un dolor per a Xile, ha resolt no realitzar la cimera de l’APEC, que estava programada per al mes de novembre, i tampoc la COP25, que estava programada per al mes de desembre”, va dir Piñera en una declaració pública.

La cimera de líders del Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (APEC) estava prevista per al 16 i 17 de novembre, mentre que la conferència contra el canvi climàtic COP25 s’havia de realitzar del 2 al 13 de desembre.

Piñera va dir que es tracta d’una “difícil i dolorosa” decisió que va adoptar per posar el focus d’acció del govern a resoldre la delicada situació que travessa el seu país. “Com a president de tots els xilens sempre he de posar els problemes i els interessos dels xilens, les seves necessitats, els seus anhels i les seves esperances primer a la fila”, va manifestar. Entre aquestes prioritats, el mandatari va destacar “restablir l’ordre públic” i la pau social, i impulsar l’agenda social, que va presentar la setmana passada per tractar de descomprimir la pressió als car­rers de Xile.

Piñera es va disculpar pels inconvenients que la seva decisió causarà a l’APEC i la cimera del clima, i va ratificar el compromís de Xile amb totes dues instàncies.

La cimera de líders de l’APEC, un fòrum integrat per 21 països de la conca del Pacífic, havia cobrat un especial interès aquests últims dies per ser l’escenari en el qual els Estats Units i la Xina havien de fer el primer pas cap a una treva a la guerra comercial.

El president estatunidenc, Donald Trump, i el seu homòleg xinès, Xi Jinping, tenien previst signar a Santiago la primera part de l’acord comercial bilateral en el marc de la cimera de l’APEC. Tot i l’inesperat canvi de plans, el govern dels EUA va sostenir que confia de mantenir els terminis i completar l’acord parcial a mitjan novembre.

La cimera climàtica COP25, per part seva, estava cridada a convertir-se en el major esdeveniment internacional de la història de Xile, on s’esperava l’arribada de representants d’alt nivell de 197 països per impulsar polítiques actives per cuidar i protegir el planeta.