Brussel·les accepta la pròrroga del Brexit però dubta dels terminis

La UE assumeix que la sortida de Londres necessitarà una tercera extensió, però no decidirà sobre la seva durada fins a la setmana vinent

Actualitzada 26/10/2019 a les 06:51

Redacció Brusselles / Londres

La Unió Europea ha assumit ja que el Brexit necessitarà una nova pròrroga -la tercera-, però no ha tancat encara un acord sobre quant durarà, de manera que els ambaixadors de la UE tornaran a reunir-se la setmana vinent, després d’una primera cimera celebrada ahir. Els diplomàtics dels 27 Estats membres que romandran a la UE després del Brexit se citaran de nou dilluns o dimarts per prendre una decisió sobre la durada de l’extensió, van dir fonts properes.

Els ambaixadors ja es van mostrar disposats a concedir la nova pròrroga a Londres durant la reunió anterior, dimecres, amb l’objectiu d’evitar una marxa sense pacte del Regne Unit. Per tant, encara que es dona per fet que Brussel·les retardarà de nou la data de la retirada britànica, encara s’ha de decidir la seva durada. La mateixa portaveu de la Comissió Europea (CE), Mina Andreeva, va admetre ahir que s’ha pactat “el principi d’una extensió” i que continuaran treballant sobre això els pròxims dies.

El primer ministre britànic, Boris Johnson, forçat pel Parlament del seu país, va sol·licitar la setmana passada a la UE una pròrroga de tres mesos de la data de sortida, prevista actualment per al 31 d’octubre. Ahir, el propi negociador de la UE per al Brexit, Michel Barnier, va reconèixer després de participar en la reunió d’ambaixadors que els Vint-i-set no han estat capaços de tancar la durada de la pròrroga, encara que va qualificar la trobada d’“excel·lent”.

Fonts comunitàries van assegurar que entre els diplomàtics va haver-hi “total acord” sobre la “necessitat d’una extensió” i van afegir que els ambaixadors també van coincidir a prendre la decisió sobre el nou retard del Brexit per unanimitat i de forma consensuada entre tots els països que romandran al club comunitari després de la sortida del Regne Unit.

Els Vint-i-set tampoc van veure inconvenient en el fet que la decisió sobre la pròrroga s’adopti sense celebrar una cimera extraordinària de líders i les fonts comunitàries van destacar que el president del Consell Europeu, Donald Tusk, no té intenció de convocar una nova reunió de caps d’Estat i de Govern de la UE per a aprovar una nova pròrroga del Brexit.