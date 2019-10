Sánchez evita reunir-se amb Torra en una visita llampec a Barcelona

El president viatja de sorpresa a la ciutat per visitar la prefectura superior de policia i els hospitals on hi ha ingressats els efectius ferits

Actualitzada 22/10/2019 a les 07:10

Redacció Barcelona

El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, va protagonitzar ahir un viatge llampec a Barcelona per visitar la prefectura superior de policia de Catalunya i agents ferits pels disturbis que es troben hospitalitzats, i va evitar veure’s amb el president català, Quim Torra.

Gairebé de sorpresa, en una visita anunciada el mateix matí, Sánchez va arribar pels volts de les onze a la seu policial de la Via Laietana, epicentre la setmana passada de les protestes convocades pels CDR contra la sentència del procés. Acompanyat del ministre de l’Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, i de la delegada del govern a Catalu­nya, Teresa Cunillera, Sánchez va mantenir una trobada amb comandaments i agents policials.

“En aquests moments és molt important garantir la moderació que representen les forces i cossos de seguretat, per assegurar una convivència que ara està posada en qüestió”, va afirmar Sánchez, que va advertir que “la crisi no ha acabat”.

Al final de la trobada, el president es va dirigir als hospitals on es troben els agents ferits en els disturbis dels últims dies. Es va adreçar primer a l’Hospital del Sagrat Cor i després al de Sant Pau, on va transmetre un missatge d’ànim i suport als policies ingressats. A la seva sortida dels dos centres, desenes de persones que s’havien anat concentrant van esbroncar el president en funcions i van llançar crits de “llibertat presos polítics!”.

Mentrestant, centenars de persones es concentraven davant la seu de la delegació del govern a Catalunya, convocades per la plataforma Tsunami Democràtic, però no van poder veure Sánchez, que després d’estar amb els ferits, cap a la una del migdia, va donar per finalitzada la visita.

No es va produir, per tant, la trobada que demanava Torra, que en els últims dies havia urgit per carta Sánchez a mantenir una reunió per abordar el “conflicte” català. Sánchez va enviar ahir al matí una missiva al president de la Generalitat per recordar-li la seva obligació de condemnar la violència.

En assabentar-se que Sánchez viatjava a Barcelona, Torra li va respondre amb una altra carta: “Aprofitant que hem sabut a través dels mitjans de comunicació de la seva visita a Catalunya, em poso a disposició per tenir una reunió avui mateix. Havent enviat aquesta carta, tornarem a posar-nos en contacte amb vostè telefònicament per tornar-li a oferir un diàleg sense condicions.”

Fonts pròximes al president van apuntat que el cap de gabinet de Torra va trucar posteriorment al cap de gabinet de Sánchez, que “no ha respost al mòbil”, per la qual cosa des de la Generalitat li van enviar un missatge per demanar-li concretar properament una reunió a Barcelona.