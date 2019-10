Podem diu que “no n'hi ha prou” amb exhumar Franco

Actualitzada 21/10/2019 a les 07:05

Agències Madrid

La número dos al Congrés per Madrid d’Unides Podem, Irene Montero, va recordar durant un acte que va celebrar el partit a Alacant que “no n’hi ha prou” amb treure les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos per “estar a l’altura” dels que, en el seu moment, van lluitar per l’ordre constitucional, ja que queda molt per fer a les fosses comunes. “És important, però no fins que no li siguin retirades les medalles a Billy el Niño”, va insistir, abans d’afirmar que “fins llavors no hi haurà justícia per als demòcrates del nostre país”. Montero també es va referir als pares, mares, avis i besavis que “van lluitar per la República i per l’ordre constitucional davant els feixistes” i contra una “de les dictadures més sagnants”. La diputada va manifestar que cal treure totes i cadascuna de les persones que encara estan “a les fosses comunes, moltes de les quals sense identificar”.