Les protestes al carrer posen el govern entre l'espasa i la paret

Actualitzada 19/10/2019 a les 06:59

Redacció Beirut

Poc més de 24 hores de protestes han posat el govern del Líban entre l’espasa i la paret i van portar ahir el primer ministre, Saad Hariri, a donar un ultimàtum de 72 hores als partits polítics per destrabar la presa de mesures i afrontar la crítica situació econòmica del país. La revolució del WhatsApp, com denominen al Líban les protestes que van començar dijous a la nit contra la corrupció i els polítics, després que el govern anunciés una taxa a les trucades per plataformes de missatgeria per internet, va seguir ahir a Beirut i altres ciutats del país. Fins ahir al vespre, almenys dues persones han mort i desenes han resultat ferides en unes manifestacions que van portar a reunions d’emergència els partits al llarg del dia d’ahir i Hariri a intentar arribar a les llars de tots els libanesos amb un missatge per televisió. El detonant de les manifestacions va ser l’anunci d’imposar un impost a les trucades telefòniques a través de serveis de veu per internet, la qual cosa va generar una immediata reacció.