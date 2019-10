Johnson busca a contrarellotge els suports per ratificar l'acord del Brexit

El ‘premier’ intenta convèncer els diputats euroescèptics del seu partit i el nord-irlandès DUP per validar el pacte amb Brussel·les

Actualitzada 19/10/2019 a les 06:58

Redacció Londres

El primer ministre britànic, Boris Johnson, escurava ahir les últimes hores abans de la crucial votació d’avui del nou acord del Brexit, per mirar de reunir una majoria parlamentària que no tenia assegurada.

Johnson va passar la jornada al telèfon, intentant convèncer un a un els diputats euroescèptics del seu partit que encara no havien donat el vistiplau al pacte, mentre que el seu equip va contactar amb parlamentaris laboristes i independents favorables a un Brexit acordat, susceptibles d’alinear-se amb el govern.

El nord-irlandès Partit Democràtic Unionista (DUP), amb deu escons a la Cambra dels Comuns, mantenia ahir la negativa a votar a favor del tractat de sortida del país de la Unió Europea que es va tancar dijous a Brussel·les, la qual cosa complica els comptes del primer ministre, que necessita 320 vots però només compta amb 288 diputats tories.

Segons les càbales del diari Financial Times, Johnson pot sumar 318 vots, mentre que la cadena Sky News calcula que pot arribar fins a 316, si bé la majoria d’analistes polítics coincideixen que la situació és volàtil i que la incertesa es mantindrà fins a l’últim moment. En aquest sentit, diversos blocs i faccions parlamentàries no prendran una decisió definitiva fins avui al matí, inclosos els 28 conservadors més euroescèptics, coneguts als passadissos del Parlament de Westminster com els “espartans”, per la seva fèrria defensa del Brexit més dur.

Ara, cap d’aquests euroescèptics s’ha posicionat clarament en contra del tractat, la qual cosa augmenta les expectatives que almenys una part d’aquest grup voti a favor. En les tres ocasions en les quals l’anterior primera ministra, Theresa May, va presentar el seu acord en el Parlament, aquest grup de tories va ser un dels principals responsables del rebuig al text. L’última vegada, el 29 de març passat, May va perdre per una diferència de 58 vots.

El supersdissabte, com ha batejat la premsa britànica la sessió extraordinària al Parlament per votar l’acord de Johnson, començarà a les 9.30 del matí, hora local, amb una intervenció del primer ministre, que informarà la cambra sobre el resultat de la cimera comunitària celebrada entre dijous i ahir.

Tot seguit, els diputats passaran a debatre, sense límit de temps, la moció del govern que proposa donar llum verda als termes de sortida de la UE acordats amb els 27 socis comunitaris restants. La votació s’espera durant la tarda, encara que l’agenda final es coneixerà durant la jornada.

El president de la Cambra dels Comuns, John Bercow, decidirà en començar el debat les esmenes que se sotmetran a votació, que els parlamentaris poden presentar fins avui mateix al matí.



Possible pròrroga

Una de les propostes que ha agafat impuls en les últimes hores és una clàusula redactada per l’exconservador Oliver Letwin que aposta per posposar la ratificació definitiva de l’acord. Si aquesta esmena fos aprovada per majoria, Johnson es veuria obligat a sol·licitar una pròrroga del Brexit més enllà del 31 d’octubre fins i tot si la Cambra dels Comuns vota a favor del seu pacte.

Dos diputats laboristes han proposat, per la seva banda, una esmena per tal de condicionar l’aprovació de l’acord a un referèndum de confirmació, si bé serà Bercow qui decideixi si es vota aquest pla.