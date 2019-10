La UE mira a Londres després d'avalar el nou pacte del Brexit

Actualitzada 18/10/2019 a les 06:41

Redacció Londres

Els líders de la UE van donar ahir el vistiplau al nou acord del Brexit tancat al matí entre Londres i Brussel·les, malgrat la incertesa sobre si el pacte tirarà endavant al Parlament de Westminster, que ja va rebutjar la versió prèvia del document fins a tres vegades. “Estem preparats per a la ratificació. Ara la pilota és a la teulada del Regne Unit. No tinc ni idea de quin serà el resultat del debat a la Cambra dels Comuns”, va asse­nyalar el president del Consell Europeu, Donald Tusk, durant una roda de premsa a la cimera europea que va començar ahir. De manera similar es va expressar el president francès, Emmanuel Macron. “Vull creure que el primer ministre, Boris Johnson, tindrà una majoria per donar suport a aquest acord”, va declarar. Perquè el pacte del Brexit pugui entrar en vigor cal que l’aprovi l’Eurocambra, on no s’esperen dificultats perquè tiri endavant, i al Parlament britànic, on Johnson no té garantits els suports necessaris. El Partit Nacionalista Escocès, la tercera força al Parlament de Westminster, ja ha anunciat que votarà en contra de l’acord, mentre que els unionistes nord-irlandesos del DUP, el suport dels quals és crucial per tirar endavant el pacte al Parlament, van indicar que no poden acceptar el que Johnson ha negociat amb els Vint-i-set. Els laboristes han exigit a Johnson que convoqui un plebiscit per preguntar als britànics sobre el pacte.