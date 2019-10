L'atac d'un neonazi a una sinagoga en ple Yom Kippur deixa dos morts

Detingut un ultradretà de 27 anys com a presumpte autor d’un tiroteig prop del temple, a la ciutat de Halle

Actualitzada 10/10/2019 a les 06:38

Redacció Halle

La fiscalia federal d’Alemanya va assumir ahir la investigació d’un intent atemptat contra una sinagoga de l’est del país, seguit d’un tiroteig que va deixar dos morts –un d’ells en un local de menjar turc–, i l’autor del qual és presumptament un ultradretà alemany. Un neonazi identificat pel setmanari Der Spiegel com Stephan B., de 27 anys –que va ser detingut–, va intentar irrompre fortament armat al temple jueu de Halle amb vestimenta d’aparença militar i un casc.

El temple estava a vessar amb motiu de la celebració jueva del Yom Kippur, però l’atacant no va aconseguir derrocar la porta. Justament s’havia redoblat la seguretat coincidint amb la festa. Abans d’abandonar el lloc, va deixar un artefacte de fabricació casolana al costat del cementiri jueu, que no va causar danys d’importància.

Al casc, l’home portava un càmera de vídeo, amb la qual es va gravar –segons Der Spiegel– mentre disparava sobre una dona prop del cementiri, primer, i després sobre una persona del local turc, un home. També s’aprecia clarament com profereix insults contra els jueus, als quals atribueix ser “l’arrel de tots els problemes”, i contra els “estrangers de merda”.

La seva primera víctima va ser aquesta dona que pel que sembla estava al costat de la parada del tramvia als voltants de la sinagoga. La segona, un operari que havia anat a menjar al local turc, on l’atacant va entrar disparant a discreció, segons el relat d’un testimoni presencial al canal de televisió NTV.

La policia havia informat poc després de saltar la notícia de l’atac –ocorregut pels volts de les dotze del migdia–, de la detenció d’un home, el presumpte atacant, al qual poc després va identificar ja el diari conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung com un alemany. En aquells moments no se sabia encara si l’atemptat fallit a la sinagoga era un acte en solitari, sinó que tant la policia com mitjans locals parlaven de diversos atacants, que aparentment van aconseguir fugir en un o dos cotxes llogats.

La televisió pública regional Mdr va difondre imatges d’un sol home amb vestimenta militar, casc i armat, captades en vídeo per un testimoni presencial, que baixava d’un cotxe i començava a disparar enmig del carrer on hi ha el local de kebab.

Halle és una ciutat del land de Saxònia-Anhalt, un dels estats federats de l’est del país on, a més d’una forta implantació de la ultradreta, hi ha sota vigilància dels serveis secrets d’Interior grupuscles neonazis violents. El fet que la fiscalia federal hagi assumit la recerca implica que se li suposa un rerefons terrorista o d’una altra mena d’extremisme, ja que aquestes qüestions són de la seva competència.