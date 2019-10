Sánchez rebutja el suport de Rivera i demana que no bloquegi la investidura

El líder dels socialistes considera que l’oferiment de Ciutadans no és coherent amb la seva política

Actualitzada 06/10/2019 a les 07:01

Redacció Agències Madrid

El president en funcions del Govern espanyol va rebutjar ahir l’oferiment de Ciutadans de pactar després dels comicis del 10 de novembre. En un acte de precampanya a la ciutat gallega de Vigo, Pedro Sánchez va assegurar que no demana el suport dels taronges, un partit que pacta amb “la ultradreta”, sinó que només els demana que no bloquegin la conformació d’un govern, respectin “el resultat electoral” i no impedeixin que governi el partit més votat.

Segons va subratllar el líder dels socialistes, malgrat que ara Rivera els “aixequi el càstig” perquè “s’han portat bé” i afirma que està disposat a governar al costat del PSOE, l’oferiment del líder de Ciutadans no és coherent amb la política del seu partit fins ara. “Si suma més amb el PP i la ultradreta vol fer fora el PSOE i, mentrestant, governa amb el PP i la ultradreta en diversos ajuntaments i comunitats autònomes”, va afirmar durant l’acte en el qual també va dirigir unes paraules als populars, i es va preguntar si es troben en estat d’hibernació, ja que només apareixen quan, per exemple, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Ísbel Díaz Ayuso “diu coses ultradretistes o pacta amb la ultradreta”.

D’aquesta manera, Sánchez descartava l’oferiment que Albert Rivera va formular ahir al matí en un acte electoral a Madrid. Durant l’esdeveniment, el candidat a les eleccions de Ciutadans es va comprometre a trucar a Sánchez per impulsar una sèrie de reformes junts si no aconsegueix sumar amb els populars després de les eleccions. “Em comprometo a fer que Pedro Sánchez retorni al constitucionalisme, al consens i als grans pactes d’Estat, que torni a asseure’s amb nosaltres per donar suport o per líderar, depèn de com es posicionin els espanyols, les mesures de canvi que calgui adoptar”, va dir després d’enumerar les 10 reformes prioritàries per a Ciutadans.

En aquest sentit, Sánchez va recordar que ell podria ser ja president del Govern, però es va qüestionar el tipus d’executiu que haurien format amb Podem. “President d’un govern que, en una part, defensi l’ordre constitucional i l’Estat i, de l’altra, parli de presos polítics i defensi l’autodeterminació de Catalunya? D’un govern que deixi les pensions, la hisenda pública, la política energètica a mans d’un partit que mai ha gestionat res i quan ho ha fet els resultats sempre han estat negatius?”, va dir.

En aquest context, Sánchez va afirmar que el PSOE és l’únic que pot oferir un govern estable, ja que tant els partits d’esquerra i dreta són una sopa de sigles que només volen seguir bloquejant” un govern socialista i ha insistit que malgrat que qualsevol opció és bona i legítima, no ha de paral·litzar el país.



Montero: “es repeteix el guió”

Per la seva banda, la portaveu de Podemos, Irene Montero, afirmava, després de sentir les declaracions creuades d’ambdós líders polítics que “sembla que el guió es compleix”, malgrat que Rivera no l’havia seguit després de les darreres eleccions. Segons Montero, Rivera s’ha passat els darrers mesos tapant les seves cartes i demanant reunions per evitar un acord dels dos partits d’esquerres. “Tothom ha vist com Sánchez rebutjava un govern progressista sense excuses. Si Unides Podem té força, potser podem obligar el PSOE. Si ens voten enfrontarem la crisi des d’un Govern que pugui protegir la gent i donar estabilitat”, deia.