Dimiteix el director dels mossos la vigília de l'aniversari de l'1-O

Actualitzada 01/10/2019 a les 06:43

Redacció Catalunya

El director dels mossos d’esquadra, Andreu Martínez, va dimitir ahir del càrrec que ocupava des de feia un any i mig, la vigília del segon aniversari del referèndum de l’1-O i davant una tardor que es preveu tibant per les mobilitzacions davant una eventual condemna en el judici del procés. Segons van informar fonts del departament d’Interior, Martínez, el relleu del qual es farà oficial avui, serà substituït per Pere Ferrer, fins ara cap de gabinet del conseller d’Interior, Miquel Buch. Fonts del departament d’Interior van precisar que Martínez, que va accedir al càrrec quan Buch va ser nomenat conseller, ha decidit deixar-lo en considerar que ja havia assolit els reptes que s’havia plantejat com a responsable polític dels mossos. El seu successor acumula cinc anys a la conselleria d’Interior, últimament com a cap de gabinet de Buch, encara que també ho va ser dels anteriors consellers Joaquim Forn –en presó preventiva– i Jordi Jané. Fer­rer assumirà avui la direcció de la policia en una jornada que es preveu complicada als carrers.