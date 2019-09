El Tribunal Suprem declara “il·legal” el tancament del Parlament britànic

Johnson afirma que respectarà la resolució, si bé considera que no és “la correcta”

Actualitzada 25/09/2019 a les 06:56

Redacció Londres

El Tribunal Suprem del Regne Unit va considerar ahir “il·legal” la suspensió durant cinc setmanes del Parlament adoptada pel primer ministre, Boris Johnson, en circumstàncies “excepcionals” per la proximitat del Brexit. En una resolució històrica i per unanimitat, els onze jutges del Suprem van concloure que la clausura de les dues cambres –Comuns i Lords– va ser “nul·la i sense efecte”, fet que suposa una humiliació per al premier.

Johnson, que va avançar des de Nova York que el govern respectarà el dictamen de la justícia, havia sol·licitat l’agost passat el permís de la reina Isabel II per suspendre les sessions del Parlament de mitjan setembre al 14 d’octubre, sota l’argument que volia presentar una nova agenda del govern. La presidenta del Suprem, Brenda Hali, va manifestar ahir que “la decisió d’aconsellar sa majestat que suspengués el Parlament va ser il·legal, perquè tenia l’efecte de frustrar o impedir la capacitat del Parlament de dur a terme les seves funcions constitucionals sense una justificació raonable”.

En declaracions a la BBC, Johnson va dir que “és un veredicte que respectarem, respectarem el procés judicial”, si bé va afirmar que no considera que la decisió d’aquesta cort sigui “la correcta”. El premier va afegir que “l’important és que continuem i executem el Brexit el 31 d’octubre”. El líder conservador va recordar que “hi ha moltíssimes persones que volen evitar que aquest país surti de la UE”. Johnson va recalcar la importància d’un bon acord de retirada amb Brussel·les, encara que va dir que el dictamen del Suprem “no facilita” l’obtenció d’aquest pacte amb els 27.

Després de conèixer-se la sentència, el president dels Comuns, John Bercow, va avançar que les sessions parlamentàries continuaran avui, i va avançar que si bé no hi haurà sessió de preguntes al primer ministre, es dirimiran qüestions urgents i sol·licituds de debat prioritàries.

Per arribar a les conclusions d’ahir, els magistrats del Suprem van examinar dos recursos diferents: el de la Cort d’Apel·lació d’Escòcia, que prèviament va considerar il·legal la mesura adoptada pel cap de Govern, i la del Tribunal Superior de Londres, que va determinar que la qüestió era competència política.

La presidenta del Suprem va emfatitzar que la “suspensió prolongada de la democràcia parlamentària es va produir en unes circumstàncies excepcionals: el canvi fonamental que havia de produir-se el 31 d’octubre”. Així, “el Parlament té dret a tenir veu sobre com es produeix aquest canvi. L’efecte sobre els fonaments de la nostra democràcia va ser extrem”, va destacar.

El líder del Partit Laborista, Jeremy Corbyn, va instar Johnson a “reconsiderar la seva posició” al capdavant de l’executiu mentre la “número 1” liberaldemòcrata, Jo Swinson, va remarcar que la sentència demostra que “Boris Johnson no és apte per ser primer ministre”.