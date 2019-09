Twitter i Facebook eliminen 359 comptes falsos operats pel PP

El Partit Popular feia servir aquests perfils com a ‘spam’, per potenciar el seu missatge entre els usuaris d’aquestes plataformes

Twitter i Facebook han eliminat un total de 359 comptes falsos de les seves xarxes socials que “operava” el PP i que la formació utilitzava per potenciar el seu missatge polític entre els usuaris d’aquestes plataformes.

Segons va informar ahir Twitter, en la seva plataforma s’han tancat 259 comptes que eren propietat del partit que presideix Pablo Casado. En la seva investigació es recull que aquests comptes van estar actius durant “un període relativament curt” i s’usaven per “potenciar l’opinió pública a Espanya” de “manera artificial”. “Consistien principalment en comptes falsos amb un comportament de spam o que feien retweet per augmentar la interacció”, va explicar Twitter.

Per la seva banda, a Facebook es van cancel·lar 65 perfils i 35 més a Instagram. En el cas d’aquestes xarxes, l’activitat dels comptes “es va centrar a ampliar el contingut” d’altres comptes principals i es van publicar “notícies i temes polítics locals i nacionals, inclosos temes com les eleccions, el PP i les crítiques als seus opositors polítics”. “Encara que les persones darrere d’aquesta activitat van intentar ocultar les identitats, la nostra recerca va trobar vincles amb persones associades amb el Partit Popular”, va indicar Facebook en un comunicat.

Des de Twitter es recorda que a l’octubre del 2018 la plataforma va impulsar una recerca independent arreu del món per detectar aquestes tàctiques. Tal com afirma, segons va anar avançant aquest projecte, ha anat incloent nous exemples d’aquesta manipulació. De fet, Espanya no és l’únic país en el qual s’han tancat comptes spam. A la Unió dels Emirats Àrabs i Egipte, per exemple, també s’han tancat 267 comptes que estaven interconnectats en una operació d’informació multifacètica dirigida principalment contra Qatar i a altres adversaris com Iran.

En un altre ordre de coses, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va enviar ahir un requeriment al president de la Generalitat, Quim Torra, instant-lo un altre cop a retirar la pancarta pels presos que hi ha penjada al balcó del Palau de la Generalitat. La secció cinquena de la sala contenciosa administrativa va donar 48 hores per complir l’ordre.

Segons va informar el TSJC, és una mesura cautelar que pren a petició de l’associació Impulso Ciudadano per incompliment dels deures de representació del conjunt de la ciutadania a què està sotmesa l’administració pública. Impulso Ciudadano, una associació fundada el 2009, va presentar un recurs contra el govern quan es va tornar a penjar la pancarta retirada durant la campanya electoral del mes de maig.



Neutralitat institucional

El TSJC considera que la retirada cautelar no ocasiona una “pertorbació greu dels interessos generals”. També recorda la doctrina del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem sobre la neutralitat necessària de les institucions. Torra, al seu torn, va assegurar que no retirarà la pancarta del balcó de la Generalitat, i en un comunicat, va anunciar que presentarà recurs. Per al president català, es tracta “novament” d’una “vulneració flagrant” del dret a la llibertat d’expressió i d’opinió, com, recorda, ja hi va haver quan la Junta Electoral Central va ordenar que es retiressin els mateixos elements “de manera irregular i sense tenir les competències per fer-ho”.

