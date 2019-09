Els partits aprofiten l'últim dia al Congrés per iniciar la campanya

Els candidats comencen a desgranar estratègies electorals entre retrets mutus

Actualitzada 19/09/2019 a les 07:10

Redacció Madrid

Els candidats del 10-N van aprofitar ahir l’última sessió al Congrés de la legislatura per començar a desgranar les estratègies electorals. Pedro Sánchez va acusar el PP, Cs i Podem del bloqueig polític, mentre que els partits de l’oposició van responsabilitzar el president de la celebració de les quartes eleccions en quatre anys.

Tot i que queda menys d’una setmana per al final de la XIII legislatura i encara existeix una mínima opció temporal que sorgeixi un candidat, és unànime la certesa que les corts generals quedaran dissoltes. Oficialment, això passarà dimarts que ve, quan es publiqui el reial decret que convoca les eleccions del 10 de novembre.

Així que ahir, al Congrés, amb motiu de la sessió de control al govern, l’última de la legislatura, els candidats i líders polítics van mostrar quins seran els seus missatges de precampanya i campanya. El president en funcions va expressar la seva confiança en què el 10-N els ciutadans apostin pel PSOE de forma “rotunda” per impedir que els seus adversaris a les urnes bloquegin la formació de govern. A més, va llançar crítiques als líders rivals. A Pablo Casado (PP) li va retreure “falta de sentit d’Estat”; a Albert Rivera (Cs), “irresponsabilitat”, i a Pablo Iglesias (Podem), “dogmatisme”.

El president dels populars, per part seva, va criticar que Sánchez tan sols hagi pogut oferir durant aquests cinc últims mesos la “incapacitat més fàtua” i la “inacció més solemne”, i tot, segons les seves paraules, perquè el dirigent socialista ha volgut eleccions des del primer moment. “Per a aquest viatge no feien falta alforges”, li va dir Casado.

Sánchez, amb to de similar duresa, va recordar que el PSOE va arribar al govern després de la moció de censura i set anys de governs del PP caracteritzats per “retallades i injustícia social”, així com per tenir els seus dirigents “passejant pel Suprem” per diferents casos de corrupció.

En la sessió de control no hi va haver intervencions d’Albert Rivera ni de Pablo Iglesias, però el líder de Cs va convocar els mitjans després del ple per, a més d’arremetre contra Sánchez, comprometre’s a formar executiu en un mes després del 10-N, sempre que li doni la suma amb el PP.

Iglesias no va parlar. En el seu lloc ho va fer la portaveu Ione Belarra, durant el cara a cara que va protagonitzar amb Carmen Calvo. La vicepresidenta en funcions va centrar en Podem la culpa del bloqueig en afirmar que “vostès han tingut un problema tot el temps: o el seu líder estava dins del govern o es trencava la baralla”. Belarra es va fer eco del malestar que percep al carrer, ja que “la gent està entre estupefacta i molt enfadada” en no veure que un govern d’esquerres assumeix les regnes del país, i d’això va culpar Sánchez.