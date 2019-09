Més de 200 avisos a emergències per l'arribada de la DANA a l'interior

Les previsions per avui indiquen que les precipitacions més intenses se centraran a la zona nord de la Península

La Depressió Aïllada a Nivells Alts o DANA arriba al sud-est de la comunitat de Madrid i Castella la Manxa després de causar estralls a Andalusia, Múrcia i el País Valencià. De fet, només a la comunitat autònoma de Madrid el telèfon d'emergències va rebre més d'un centenar d'avisos, en especial a les poblacions d'Arganda del Rey, Campo Real i Velilla de San Antonio. Pel que fa a Castella la Manxa, en un lapse de només dues hores, de les dues a les quatre de la tarda d’ahir, el 112 va registrar gairebé un centenar d'avisos, la gran majoria a la província de Guadalajara.

Per avui s'esperen fortes precipitacions en zones altes de la meitat nord de la Península, mentre que les pluges perdran força al sud i les mínimes pujaran lleugerament. Amb tot, en cap cas seran tan intenses com les que s'han registrat en els darrers dies.



Cerquen un home desaparegut

Després que el cos especial de l'exèrcit localitzés dissabte la sisena víctima de la DANA a Oriola, comarca del Baix Segura, diumenge, la Guàrdia Civil investigava la possible caiguda i desaparició d'un home a Dolores, Alacant. A les dues del migdia, una persona de parla anglesa alertava el 112 que una persona havia estat succionada per un canal de reg de la localitat després d'acostar-s'hi.

Alacant és una de les zones més afectades pel temporal i els esforços dels cossos d'emergències se centren ara a garantir la seguretat de tots els ciutadans. A banda, davant la manca d'aigua corrent, aliments i roba eixuta a la província, grups de ciutadans s'han autoorganitzat per poder cobrir les necessitats de les víctimes. A més, l'Ajuntament d'Alacant ha reforçat l'operatiu al Baix Segura amb una vintena de voluntaris i sis vehicles més de la seva Agrupació de Protecció Civil. En l'operatiu participen bombers voluntaris del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis que, des de dissabte, rescaten persones i reparteixen aliments i medicaments.

Pel que fa al govern espanyol, després que el president en funcions i dos membres del gabinet de ministres visitessin Alacant i Múrcia, avui representants de l’executiu es desplaçaran a les zones afectades de Níjar, Almeria, i Almansa, a Albacete. També el rei Felip VI s’ha interessat per la situació de les regions més damnades pel temporal, i ha trucat als presidents d’Andalusia, País Valencià i Múrcia.