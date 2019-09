Jornada complicada a París per la vaga del transport públic

Actualitzada 14/09/2019 a les 06:58

Redacció París

Els habitants de la regió de París van viure ahir una jornada molt complicada a causa de la vaga dels empleats del transport públic en protesta pel projecte governamental de reforma de les pensions. Moltes línies de metro van tancar i d’altres funcionaven només parcialment. També va estar molt minvat el servei de ferrocarril suburbà (RER) i d’autobús. Hi va haver fins a gairebé 300 quilòmetres d’embussos en les vies d’accés a la capital pel fet que moltes persones es van veure obligades a utilitzar els seus vehicles particulars per anar a la feina o per a d’altres desplaçaments. Els taxis es van veure desbordats. Feia 12 anys que no es vivia una vaga d’aquesta envergadura. Els treballadors de l’empresa RATP volen mantenir el seu règim especial de jubilació. El projecte del govern vol acabar amb el nombre de règims actuals i unificar els criteris, un sistema per punts que prevalgui sobre els anys cotitzats i els diners aportats. Els canvis implicaran, de facto, una elevació de l’edat real de jubilació i, en molts casos, menys ingressos.