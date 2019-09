Trump acomiada Bolton com a assessor de seguretat nacional

Actualitzada 11/09/2019 a les 06:48

Redacció Washington

El president nord-americà, Donald Trump, va anunciar ahir l’acomiadament fulminant del seu assessor de seguretat nacional, John Bolton, en subratllar els seus “forts desacords” amb “molts dels seus suggeriments”. “Vaig informar ahir a la nit John Bolton que ja no es requereixen els seus serveis a la Casa Blanca. Vaig tenir forts desacords amb molts dels seus suggeriments, així com uns altres al govern”, va afirmar Trump en un missatge al seu compte de Twitter. “Per això, vaig sol·licitar la seva dimissió, que m’ha estat lliurada aquest matí. Agraeixo molt a John el seu servei. Nomenaré un nou assessor de seguretat nacional la setmana vinent”, va agregar el mandatari. Bolton, conegut per les seves posicions bel·ligerants respecte a Corea del Nord i l’Iran, era la tercera persona que ocupava el càrrec des de l’arribada de Trump a la Casa Blanca el gener de 2017, després de Michael Flynn i H. R. McMaster. El president Trump també li va retreure el fracàs en la seva estratègia respecte a Veneçuela.