Actes de protesta als carrers contra la suspensió del parlament britànic

Milers de ciutadans van manifestar-se a Londres i altres trenta ciutats més en contra de la decisió del primer ministre, Boris Johnson

Actualitzada 01/09/2019 a les 06:52

Redacció Madrid

Milers de persones van sortir al carrer ahir en ciutats de tot el Regne Unit per protestar contra la decisió del primer ministre britànic, Boris Johnson, de clausurar el parlament durant cinc setmanes en la recta final del procés del Brexit. Davant de Downing Street, la residència oficial del cap de govern britànic a Londres, es va congregar una munió amb pancartes que cridaven a “defensar la democràcia” i “aturar el cop” del conservador Johnson. Les protestes es van repetir al llarg del país, amb concentracions a Manchester i Liverpool (Anglaterra), Glasgow (Escòcia), Swansea (Gal·les) i Belfast (Irlanda del Nord), entre altres ciutats.

Un grup de manifestants va tallar el trànsit a la cèntrica plaça de Trafalgar de la capital britànica, mentre que uns altres van bloquejar temporalment el pont de Westminster al crit de “la democràcia i el Parlament estan sent atacats”. Les concentracions van ser convocades pel grup de pressió anti-Brexit Una altra Europa és Possible i per Momentum, una organització adscrita a l’ala més esquerrana del Partit Laborista. Una de les convocatòries que cridaven a la mobilització a través de les xarxes socials afirmava que “Boris Johnson està tractant de clausurar la nostra democràcia per poder complir els seus plans del Brexit”. “No podem confiar simplement en els tribunals o en els processos parlamentaris per sortir de la dificultat. Tenim l’obligació de posar-nos dempeus”, assenyalava aquesta nota.

El líder laborista, Jeremy Corbyn, es va dirigir als manifestants a Glasgow per assegurar que el seu partit tractarà de destorbar l’estratègia de Johnson. “Estic orgullós d’estar aquí amb vosaltres per dir-li a Boris Johnson que de cap manera (tancarà les cambres), és el nostre parlament”, va declarar. Johnson ha programat una suspensió del període de sessions a partir de la segona setmana de setembre, fins al 14 d'octubre, només dues setmanes abans de la data límit que ha establert Brussel·les per materialitzar la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) el 31 d'octubre. L’oposició l’acusa d’haver fet aquest pas per intentar evitar que els diputats bloquegin la possibilitat d'executar un Brexit dur.

El primer ministre continua negociant amb la Unió Europea per tractar d'obtenir majors concessions en un nou acord de sortida, però assegura que executarà el Brexit en la data prevista, encara que finalment no hagi aconseguit tancar aquest acord. “No podem permetre que Boris Johnson tanqui el parlament i silenciï les veus dels ciutadans britànics del carrer”, va afirmar des d'un escenari instal·lat prop de Downing Street la portaveu d'Interior laborista, Diane Abbott. A Brighton, la líder del Partit Verd, Caroline Lucas, va esgrimir que les protestes d'avui van “més enllà del Brexit” i estan demanant “una democràcia digna del seu nom”. El ministre d'Economia, Sajid Javid, va defensar per la seva part la decisió del primer ministre, en considerar que és “bastant normal en aquest moment de l’any que el parlament iniciï un recés”.

El Govern, que es va formar el mes de juliol després de la dimissió de Theresa May com a primera ministra, argumenta que és necessari iniciar un nou curs parlamentari per fixar i debatre el seu programa legislatiu. La disposició de Johnson, que ha rebut l'assentiment oficial per part de la cap d'Estat, la reina Isabel II, ha estat portada davant els tribunals.