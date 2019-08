L'M5E i el centreesquerra pacten un nou govern que aparta Salvini

Actualitzada 29/08/2019 a les 06:34

Redacció Roma

El Moviment 5 Estrelles i el centreesquerrà Partit Demòcrata van arribar ahir a un acord per formar una coalició de govern a Itàlia que acabi amb la crisi institucional oberta arran de la moció de censura presentada per Matteo Salvini. El líder del M5E, Luigi Di Maio, va comparèixer ahir per anunciar l’acord per “governar junts” en un executiu que continuarà presidint Giuseppe Conte. “Li hem dit al president de la República que hi ha un acord polític amb el PD perquè Conte pugui rebre de nou l’encàrrec de primer ministre”, va explicar Di Maio. El fins ara vicepresident va assegurar que la seva formació “no eludirà la seva responsabilitat” i va subratllar que va ser la força més votada a les generals del març de l’any passat, en què va obtenir un 33% dels vots. Una xifra insuficient, però, per governar en solitari. Per això va acabar sumant amb la Lliga. L’acord suposa un revés per a Salvini, que va impulsar una moció contra Conte i el seu propi executiu i va intentar acostar-se a l’M5E per superar les diferències i continuar al govern.

#1 Kalergi

(29/08/19 09:03)